لافروف: روسيا ستتابع جهود مصر في التوفيق بين الفلسطينيين

جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدعوة للأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، للاجتماع في موسكو، لبحث القضية الفلسطينية دون أي شروط مسبقة، مشيرًا إلى أن روسيا ستتابع الجهود المصرية للمصالحة الفصائل الفلسطينية.

وقال لافروف خلال جلسة خاصة اليوم الجمعة بمنتدى “الحوارات المتوسطية” الرابع ، حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” “روسيا ستتابع جهود مصر في التوفيق بين الفلسطينيين ونحن بحاجة إلى إعادة الحوار بين إسرائيل وفلسطين”.

وأضاف لافروف “نعيد التأكيد على دعوتنا للفلسطينيين والإسرائيليين للاجتماع في موسكو من دون أي شروط مسبقة”.

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