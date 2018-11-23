شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الغول: توجيه رسوم السينما للجمعيات الأهلية يأتى لتعديل قانونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة توجيه حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمكالمات التليفونية لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يأتى فى إطار التعديلات التى تجريها الحكومة على قانون الجمعيات الأهلية.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن قانون الجمعيات الأهلية يفرض نسبة 1% على التمويلات الخارجية التى تأتى إلى الجمعيات الأهلية ويتم توجيهها إلى الجمعيات الفقيرة،متابعا :" ويبدو أن هذه المادة سيتم تعديلها وبناء عليه يتم توجيه رسوم السينما والمكالمات الهاتفية إلى الجمعيات الأهلية الفقيرة ".

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى ضرورة أن يتم توجيه هذا الدعم للجمعيات الفقيرة ومعرفة أين ستذهب تلك الأموال وتخصيصها لدعم الفقراء والمحتاجين.