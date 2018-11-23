بعد رفضه مصافحة السفير السوري.. سعد الحريري بين منتقد ومؤيد

انسحب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من مراسم استقبال في القصر الجمهوري ببيروت لتجنب مصافحة السفير السوري علي عبد الكريم علي القادم لتقديم التهنئة بعيد الاستقلال الـ75. ​ووثق مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تفادي الحريري مصافحة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي. وأثار تصرف الحريري سخط لبنانيين كثر اعتبروا أن تصرف الحريري غير دبلوماسي وغير مسؤول خصوصا كونه المكلف من جميع اللبنانيين بتشكل الحكومة اللبنانية. وانتقد رئيس "حزب التوحيد العربي" والوزير اللبناني السابق وئام وهاب تصرف الحريري، ونشر تغريدة...

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