رسميا.. تركيا تتهم جولن باغتيال السفير الروسي في أنقرة

رحيم يسري



وجهت النيابة العامة التركية، تهما لـ28 شخصا بينهم الداعية التركي فتح الله جولن في قضية اغتيال السفير الروسي في أنقرة في ديسمبر 2016، وذلك بعد انتهاء التحقيقات في جريمة قتل السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف، بحسب وكالة "الأناضول".

وكانت السلطات التركية اعتقلت 7 أشخاص بينهم 3 من رجال شرطة بتهمة التورط في اغتيال السفير الروسي كارلوف في أنقرة على يد الشرطي التركي "مولود ميرت ألتن طاش" خلال افتتاح معرض صور.

يذكر أن السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، كان اغتيل إثر هجوم مسلح أثناء افتتاح معرض للصور يحمل عنوان...