الكتائب: شهداء المقاومة أحياء فينا وهم منارة لقضيتنا

أكد مجلس الاعلام في ​حزب الكتائب​ اللبنانية انه "قمنا ولا نزال وسنقوم بما يجب علينا أن نقوم به من واجب وطني في مواجهة مؤامرات خارجية وتواطؤ بعض الداخل. وعليه فإننا سنتصدى لأي تطاول على شهدائنا ولن نسكت عنه وسنتعامل معه بما يستحق من حزم وحسم جازمين".

وشدد على ان "إرادة حزب الكتائب في اعادة بناء لبنان على سلم من القيم يتفق من خلاله ​اللبنانيون​ على مفاهيم سياسية ووطنية موحدة هي إرادة قوية وراسخة، لكن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب قناعاتنا وكرامتنا وتاريخنا وقضيتنا وشهدائنا وتضحياتهم ولا بمنطق غالب لم يَغلِب ومغلوب لم يُغلَب". وأضاف "بشير الجميل حي فينا، و​شهداء المقاومة​ اللبنانية على مساحة ال 10452 كلم مربع أحياء فينا وهم منارة لقضيتنا وبوصلة وطنية لعملنا ونضالنا وخياراتنا وقراراتنا ولن نسمح لأحد بأن يتعاطى بقضيتهم بفوقية أو استعلاء أو بأي شكل من اشكال تشويه شهادتهم وقداستها ".