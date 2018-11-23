قائد الكتيبة الإيطالية زار مطرانية صور للروم الملكيين الكاثوليك

زار قائد الكتيبة الإيطالية في مقر المنصوري العقيد جاكومو جانناتزيو برفقة كاهن الكتيبة الأب كلاوديو مانكوزي مطرانية صور والتقى رئيس أساقفة صور وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت ميخائيل أبرص في سبيل التعاون بين اليونيفيل الإيطالية والمرجعيات الدينية.
ونقل الوفد الإيطالي إلى المطران أبرص تحيات قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ديوداتو ابانيارا والرغبة ببناء "جسر التضامن" بين كاريتاس ساليرنو ورعية الكاثوليك لكاتدرائية سانتا ماريا دل سيبولكري في جنوب إيطاليا والمجتمع المحلي في صور وسبل التعاون والدعم للسكان المحليين.
وشكر أبرص الجنرال آبانيارا والعقيد جانناتزيو والأب كلاوديو مانكوزي على هذه المبادرة و أثنى على الجهود التي تبذلها الكتيبة الإيطالية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان والدعم للسكان المحليين.
و سوف يشمل "جسر التضامن" الإيطالي مطرانية صور المارونية والارثوذوكسية ودار الإفتاء الجعفري ودار الإفتاء في صور.
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