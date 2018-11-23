قائد الكتيبة الإيطالية زار مطرانية صور للروم الملكيين الكاثوليك

زار قائد ​الكتيبة الإيطالية​ في مقر المنصوري العقيد جاكومو جانناتزيو برفقة كاهن الكتيبة الأب كلاوديو مانكوزي مطرانية صور والتقى رئيس أساقفة صور وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت ​ميخائيل أبرص​ في سبيل التعاون بين ​اليونيفيل​ الإيطالية والمرجعيات الدينية.

ونقل الوفد الإيطالي إلى المطران أبرص تحيات قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ديوداتو ابانيارا والرغبة ببناء "جسر التضامن" بين ​كاريتاس​ ساليرنو ورعية الكاثوليك لكاتدرائية سانتا ماريا دل سيبولكري في جنوب ​إيطاليا​ والمجتمع المحلي في صور وسبل التعاون والدعم للسكان المحليين.

وشكر أبرص الجنرال آبانيارا والعقيد جانناتزيو والأب كلاوديو مانكوزي على هذه المبادرة و أثنى على الجهود التي تبذلها الكتيبة الإيطالية في سبيل تحقيق ​الأمن​ والاستقرار في ​جنوب لبنان​ والدعم للسكان المحليين.

و سوف يشمل "جسر التضامن" الإيطالي مطرانية صور المارونية والارثوذوكسية و​دار الإفتاء​ الجعفري ودار الإفتاء في صور.