شبيب: ما أن تكتمل لوحة الفسيفساء ستقدم إلى الرئيس عون الداعم للثقافة

أكد محافظ ​بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​ أننا "اليوم نقرن القول بالفعل والعمل، ولقد سبق أن قمت بزيارة لمدير ​المعهد الأنطوني​ الأب شربل بو عبود في المعهد ب​الدكوانة​، حيث اطلعت على عمل الفن التراثي القديم، لا سيما منه الفيسفساء ومراحل انتقاله من حجر صغير إلى لوحات بأحجام متفاوتة، تحمل عناوين ومواضيع مختلفة وقيمة".

ولفت شبيب، خلال إطلاق العمل في لوحة كبيرة من حجر الفيسفساء تجسد مجسم الأرزة ال​لبنان​ية في ​ساحة الشهداء​ بالتعاون مع ​المعهد الفني​ الأنطوني بالدكوانة، إلى أن "الفسيفساء ليس غريبا عن بيروت، بل على العكس فهو موجود فيها منذ القرون السابقة، فأينما نظرتهم تجدون في بيروت قطعا من الفيسفساء الأثرية والقديمة".

وأشاد ب"مبادرة المعهد الفني الأنطوني - الدكوانة والأب شربل بو عبود"، مشيرا إلى "أهمية هذا النشاط الثقافي والفني الذي يشبه بيروت ويتماهى معها".

وأعتبر أن "عاصمتنا ستبقى دائما ملتقى الثقافات والفنون. إني أشجع مبادرة الأب شربل القيمة، وكل المبادرات الثقافية المميزة، التي تليق ببيروت، وأدعم الفن العريق والتاريخي والمعاصر".

وأوضح أنه "ما أن تكتمل هذه اللوحة سنقدمها معا إلى فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، الداعم الاول للفن والثقافة".

بدوره، لفت مدير المعهد الفني الانطوني - الدكوانة الاب شربل بو عبود إلى أننا نطمح للعمل على إعادة صورة لبنان الحقيقيّة المتجسِّدة بشموخِ أرزه وأهله وجيشه وشهدائه محاولين جاهدين، إدارة وأساتذة، إحياءِ هذا الفنّ التُّراثي القديم والعمل على تشجيعِ المواهب على الفن والثقافة والإبداع.