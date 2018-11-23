الصحة الفلسطينية: إصابة 14 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن "إصابة 14 مواطنا فلسطينيا بينهم طفل برصاص القوات الإسرائيلية وذلك خلال مشاركتهم في الجمعة الـ35 لمسيرات العودة عند حدود قطاع غزة".
وبدأ المواطنون الفلسطينيون بالتوافد إلى الحدود الشرقية للقطاع، للمشاركة في المسيرة التي حملت عنوان "المقاومة توحدنا وتنتصر".
وتأتي هذه المسيرات اليوم الجمعة، بعد يوم واحد من نشر كتائب القسام تفاصيل عملية "خان يونس"، ونشرها لصور شخصيات الوحدة الخاصة التي شاركت في تنفيذ العملية تحت عنوان "مطلوبين".
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