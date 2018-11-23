الصحة الفلسطينية: إصابة 14 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، في بيان، عن "إصابة 14 مواطنا فلسطينيا بينهم طفل برصاص ​القوات الإسرائيلية​ وذلك خلال مشاركتهم في الجمعة الـ35 لمسيرات العودة عند حدود ​قطاع غزة​".

وبدأ المواطنون الفلسطينيون بالتوافد إلى الحدود الشرقية للقطاع، للمشاركة في المسيرة التي حملت عنوان "المقاومة توحدنا وتنتصر".

وتأتي هذه المسيرات اليوم الجمعة، بعد يوم واحد من نشر ​كتائب القسام​ تفاصيل عملية "​خان يونس​"، ونشرها لصور شخصيات الوحدة الخاصة التي شاركت في تنفيذ العملية تحت عنوان "مطلوبين".