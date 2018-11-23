أوساكا اليابانية تفوز بحق استضافة معرض إكسبو الدولي 2025

فازت مدينة أوساكا اليابانية بحق استضافة معرض إكسبو الدولي 2025 على حساب منافستيها، مدينتي يكاتيرينبروغ الروسية وباكو الأذربيجانية. واجتمعت الهيئة العامة للمكتب الدولي للمعارض في ​باريس​ بحضور 170 عضوا للتصويت على اختيار مدينة إقامة المعرض في 2025. وتعرض خلال "إكسبو" الذي يقام كل أربع سنوات ويستمر لمدة 6 أشهر، أحدث الابتكارات العلمية والتقنية والمعمارية والفنية، فيما حرص المعرض طيلة السنوات الماضية على الاحتفاء بقدرات الإنسان وإبداعاته.

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