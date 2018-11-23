أ ف ب: الرئيس الغابوني سينقل من السعودية إلى المغرب للعلاج

أكد مصدر مقرب من الرئاسة ​الغابون​ية لـ "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن الرئيس الغابوني علي سينقل قريبا من ​السعودية​ إلى العاصمة المغربية ​الرباط​ للعلاج.

وتعرّض الرئيس الغابوني لوعكة صحية بعد حضوره إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر "دافوس الصحراء" قبل أن يتعرض لسكتة دماغية تطلبت إدخاله في غيبوبة اصطناعية طيلة أيام.

وكانت بعثة من ​الإتحاد الإفريقي​ قد أرسلت إلى الغابون لبحث الأزمة السياسية وكيفية إدارة البلاد بعد تأزم الحالة الصحية لبونغو في السعودية، فيما أضافت المحكمة ​الدستور​ية الغابونية فقرة لدستور البلاد سمحت بموجبها لنائب ​رئيس الجمهورية​ بدعوة ​الحكومة​ والاجتماع بها، حيث إن الدستور الغابوني لا ينص على إجراءات محددة في حال شغور منصب رئيس الجمهورية.