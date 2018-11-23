أ ف ب: الرئيس الغابوني سينقل من السعودية إلى المغرب للعلاج

أكد مصدر مقرب من الرئاسة الغابونية لـ "وكالة الصحافة الفرنسية" أن الرئيس الغابوني علي سينقل قريبا من السعودية إلى العاصمة المغربية الرباط للعلاج.
وتعرّض الرئيس الغابوني لوعكة صحية بعد حضوره إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر "دافوس الصحراء" قبل أن يتعرض لسكتة دماغية تطلبت إدخاله في غيبوبة اصطناعية طيلة أيام.
وكانت بعثة من الإتحاد الإفريقي قد أرسلت إلى الغابون لبحث الأزمة السياسية وكيفية إدارة البلاد بعد تأزم الحالة الصحية لبونغو في السعودية، فيما أضافت المحكمة الدستورية الغابونية فقرة لدستور البلاد سمحت بموجبها لنائب رئيس الجمهورية بدعوة الحكومة والاجتماع بها، حيث إن الدستور الغابوني لا ينص على إجراءات محددة في حال شغور منصب رئيس الجمهورية.
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