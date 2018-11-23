تحطيم مزار للسيدة العذراء في محلة كوع المشنقة قرب مفرق علمات

أفادت معلومات صحافية بأن مجهولين اقدموا على تحطيم مزار للسيدة العذراء وتمزيق صورة لها، في محلة كوع المشنقة قرب مفرق علمات.وحضرت إلى المكان ​القوى الأمنية​ وباشرت تحقيقاتها لكشف الفاعلين.

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