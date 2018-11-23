رويترز: إيران تحتجز قارب صيد سعودي وتعتقل طاقمه

أفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء أن "الحرس الثوري الإيراني احتجز قارب صيد سعودي واعتقل أفراد طاقمه". وقال مسؤول بميناء بوشهر الإيراني لوكالة "ميزان" الإيرانية التي تغطي أنباء السلطة القضائية أن سبب الاحتجاز لا يزال قيد التحقيق.، ولم يقدم تفاصيل أخرى بشأن جنسية وعدد أفراد الطاقم المحتجزين.

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