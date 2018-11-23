مصدر عن حريق "جراج فيصل": "سيطرنا عليه في دقيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
نفى مصدر أمني مسؤول ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بنشوب حريق هائل داخل جراج سيارات بمنطقة فيصل، اليوم الجمعة.
وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن حريقا محدودا اندلع بدراجة نارية "توك توك" بالقرب من الجراج، لافتا بأنه تم الدفع بسيارة إطفاء واحدة من قطاع الطالبية.
ولفت المصدر إلى أنه تم السيطرة على الحريق في غضون دقيقة واحدة تحت إشراف اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالجيزة.
وأكد المصدر أنه لا صحة لما تردد عن نشوب حريق هائل أو انتقال عدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.
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