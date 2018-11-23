من الأوتوستراد للمنيب.. كثافات مرورية أعلى الدائري بسبب الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهد الطريق الدائري حالة من الزحام المروري، مساء الجمعة؛ نتيجة تجمعات المياه عقب سقوط الأمطار على محافظتي القاهرة والجيزة. ووجه اللواء عصام شادي، مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار رجال المرور بالطرق السريعة والمحاور الرئيسية لمنع الكثافات. كما تم إخطار غرفة عمليات محافظة القاهرة وهيئة الصرف الصحي؛ للدفع بسيارات شفط المياه من أعلى منطقة الأوتوستراد وحتى المنيب وسط تواجد القيادات المرورية. وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات وقواعد المرور حفاظا على سلامتهم.

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