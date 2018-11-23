صحيفة تهاجم مطربة فلسطينية الأصل وصفت قيام إسرائيل "بالهولوكوست الفلسطيني"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة باهر:

هاجمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مطربة فلسطينية-أمريكية تدعى لينا مخول بسبب رفضها الظهور فى إحدى العروض الغنائية للإحتفال بما يسمى "عيد الاستقلال)، واصفة إياه بأنه يوم هولوكوست للفلسطينيين، والمعروفة بنكبة 1948 التي تأسست على اثرها دولة الاحتلال.

أدى ذلك إلى حدوث ضجة بسبب ردود الافعال على الشبكات الاجتماعيه و هاجمتها صحيفة يديعوت بقسوة، وذكرت أن المطربة سبق وأن رفضت التعاون مع إحدى منظمات الطيران الإسرائيليه بدعوى أن شعار الشركة يحمل "نجمة داوود."

لينا مخول الفائزة فى النسخة العبريه من الموسم الثانى برنامج "ذا فويس"، تعرف نفسها وفقا لموقعها الرسمى على انها امريكيه فلسطينيه، إذ ولدت في أمريكا وحظيت بالنجاح في أوروبا ولها شهرة واسعة في دولة الاحتلال الإسرائيلي.