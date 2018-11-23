"الآثار": أول بعثة صينية أعمال التنقيب في معبد "مونتو" شمال الكرنك

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - (أ ش أ):

أعلن الدكتور مصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك، أن أول بعثة صينية أثرية في مصر ستبدأ أعمالها بعد غد الأحد في معبد مونتو شمال الكرنك، بناء على اتفاقية التعاون التي وقعها الدكتور خالد العناني وزير الآثار مع مدير معهد الآثار الصينية للعلوم الاجتماعية في أكتوبر الماضي.

وأشار الصغير -في تصريح اليوم الجمعة- إلى أن البعثة ستقوم بأعمال الحفائر العلمية وترميم وتوثيق المعبد.. مؤكدًا أن الصينيين لهم خبرات واسعة في مجال الحفائر، ومتوقعًا أن تكون تلك البعثة بداية لبعثات صينية أخرى ستعمل في مختلف المواقع الأثرية بمصر.

يذكر أن مذكرة التفاهم بين الوزارة والمعهد الصيني تهدف إلى تنسيق العمل المتعلق بسبل حفظ الآثار، والمشاريع البحثية، وبناء القدرات، وتبادل المعارض المؤقتة، والبعثات الأثرية كما تهدف أيضًا إلى دفع ودعم الأنشطة الثقافية والتعليمية والأثرية بهدف رفع الوعي بالتراث الثقافي المصري والصيني وحمايتهما والحفاظ عليهما، والتشجيع على تجديد وتشكيل البعثات المناسبة للبحوث والحماية والتقييم والنشر وغير ذلك من فرص التعاون المشتركة في مجال حماية التراث الثقافي.