أمطار رعدية في السويس وانتظام حركة الملاحة بالموانئ

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تعرضت محافظة السويس لسقوط أمطار على عدة مناطق، مساء اليوم الجمعة، دون تأثير على حركة سير السيارات على الطرق الإقليمية، أو حركة الملاحة بموانئ بورتوفيق والزيتيات والأدبية.

وشهدت مدينة السويس، والتي تضم أحياء السويس والأربعين وفيصل سقوط أمطار متوسطة، تركت أثارها بمداخل الشوارع الفرعية المنخفضة عن مستوى الطريق، بينما سقطت أمطار رعدية على الطرق الإقليمية وطالت المدن الواقعة على أطراف المدينة.

وقال مصدر مسؤول محطة الأرصاد الجوية في السويس، إن إقليم القناة وسيناء يتعرض لمنخفض جوي يتلاقى مع منخفضات أخرى دافئة وباردة وتؤثر على الطقس بساحل خليج السويس، وساحل بلاد الشام.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع وفقًا للتنبؤات الجوية أن تتعرض السويس لزخات أمطار غزيرة رعدية، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ويصل تأثيرها حتى شمال الصعيد.