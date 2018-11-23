“جنوب دارفور” تعلن جاهزية مشروعات سيفتتحها البشير

أعلن والي جنوب دارفور، آدم الفكي، جاهزية ولايته لاستقبال رئيس الجمهورية عمر البشير، الذي سيصل الولاية الخميس المقبل، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالولاية، بجانب مخاطبة ختام فعاليات الدورة المدرسية نيالا (28).

وأكد الفكي خلال وقوفه يوم الجمعة، على آخر الترتيبات الخاصة بزيارة الرئيس، وتفقد مدينة البشير الثقافية الرياضية، باعتبارها الأكبر في دارفور، أكد اكتمال كافة المشروعات التي سيفتتحها البشير.

وأوضح أهمية الزيارة التي تأتي في وقت تشهد الولاية استقراراً أمنياً كبيراً، بفضل جهود كافة الأجهزة الرسمية، وأضاف “هذه المشروعات ستتواصل حتى تضع الولاية في المقدمة”.

وأشار بحسب شبكة الشروق – إلى النجاح الكبير الذي تشهده العودة الطوعية بالولاية، ونوه لمشاركة العائدين في استقبال ضيوف الولاية، مبيناً أنهم صاروا جزءاً لا يتجزأ من مجتمع الولاية، لافتاً إلى إسنادهم الكبير للدورة المدرسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)