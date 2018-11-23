الهلال يعود من الفاشر بالكأس وثلاث نقاط

قاد المهاجم البرازيلي الأصل والسوداني الجنسية جيوفاني فريقه الهلال للفوز على مضيفه مريخ الفاشر بهدف سجله في الدقيقة 58 من عمر اللقاء الذي جمعهما عصر أمس على ملعب النقعة بالفاشر في الأسبوع الأول للدوري الممتاز، ووضع الأزرق أول ثلاث نقاط في رصيده، وذلك بعد أن قدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء.

وكان الاتحاد السوداني لكرة القدم قد توّج الهلال رسميًا بلقب الدوري الممتاز للنسخة الـ(23) وذلك بملعب النقعة في حضور عدد من القيادات.

وسلّم اتحاد كرة القدم السوداني الهلال مبلغ وقدره (500) ألف جنيه حافزًا للفوز بلقب الممتاز. وقد حمل بشة قائد الهلال الكأس رفقة زملائه الذين ارتدوا الميداليات الذهبية ومن ثم احتفلوا بالفوز والتتويج بعد نهاية المباراة في أرض الملعب وطافوا به المدرجات.

كما توج الاتحاد وليد الشعلة، مهاجم الهلال بجائزة هداف الدوري الممتاز للموسم الماضي بعد أن سجل 15 هدفاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)