قيادة الأركان العسكرية لدول الإيقاد تجيز تقرير الخبراء

رأس الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة وفد السودان المشارك في إجتماع رؤساء أركان دول الإيقاد ورواندا الذي إنعقد بأديس أبابا يوم الخميس .

وبحث الإجتماع تقرير اللجنة الفنية المكلفة بتقييم قوات الحماية الإقليمية *( R.P.F)* علي ضوء الأوضاع الأمنية بجمهورية جنوب السودان الأمر الذي أقرته إجتماعات رؤساء أركان الإيقاد ورواندا في جولتها السابقة في أكتوبر المنصرم بالخرطوم.

وبناء علي مخرجات التقرير الذي أعاد النظر في تكوين قوات الحماية الإقليمية وتفويضها تم الإتفاق خلال إجتماع اليوم بأديس أبابا علي إضافة عدد (1695) جندي لإستكمال القوات بتكليف ( يوغندا، كينيا، السودان، جيبوتي والصومال) .

وكلف الإجتماع بحسب وكالة السودان للأنباء رئيس الأركان الأثيوبي برفع مخرجات الإجتماع لوزير خارجية بلاده توطئة للدفع بها إلي مجلس السلم والأمن الأفريقي ومن ثم مجلس الأمن الدولي بحسب مقررات إجتماعات وزراء خارجية الإيقاد في جولتها الطارئة رقم ( 66).

وأختتم إجتماع رؤساء أركان الإيقاد ورواندا أعماله بأديس آبابا بإجازة تقرير اللجنة المشار إليه وترك الباب مفتوحا لإدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة لتحديد طبيعة ونوع القوات بالتنسيق مع الدول المشاركة في تكوينها

الخرطوم (أخبار الخليج 365)