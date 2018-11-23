النيل الابيض: مشروع الملاحة يدعم الأمن الغذائي

أكد الدكتور صديق عبد القادر المرير وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالنيل الابيض أن الولاية تعول كثيراً على مشروع مجمع الملاحة في توفير الأمن الغذائي ومحاصيل الصادر وفى خفض تكلفة الإنتاج وتنويع المحصولات وزيادة المساحات، وتوفير الري الدائم للمحاصيل.

ووقف الوزير – لدى تفقده يوم الجمعة المشروع – على سير العمل بتجميع وكهربة مشروع الملاحة الزراعي، واستمع لشرح مفصل من المهندس بشير محمد الأمين؛ المشرف على تنفيذ المشروع حول سير العمل والمراحل التي وصل إليها المشروع.

وقال المرير بحسب (سونا) – أن نسبة التنفيذ في الأعمال المدنية للبيارة الرئيسية للمشروع بلغت ٩٠%، فيما بلغت الأعمال الالكتروميكانيك ٨٠%، وأن العمل يجري حالياً في تركيب حوض الرمي وأبواب الحبس؛ بجانب اكتمال تركيب الطلمبات للبيارة الرئيسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)