كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 قتلى من قوات قسد في هجوم لداعش شرق ريف ديرالزور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد المصدر أن " مسلحي داعش الذين استغلوا الأحوال الجوية شنوا هجومين بعربات مفخخة وانغماسيين على مواقع (قسد) على أطراف مدينة "هجين" قتل خلاله أكثر من 15 عنصراً من (قسد) بينما لاذ عدد منهم بالفرار وتركوا نقاطهم بعد هجوم مسلحي داعش".
إلى ذلك، تضاربت الأنباء في محافظة دير الزور حول تعرض مواقع للقوات الإيرانية لقصف جوي يعتقد أن طائرات التحالف نفذته.
ونقلت مصادر إعلامية محلية في محافظة دير الزور أن "القصف طال معمل السجاد في موحسن ومقرات أخرى في بلدة المريعية قرب مطار دير الزور وأن أكثر من 20 عنصراً لقوا حتفهم".
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