كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 قتلى من قوات قسد في هجوم لداعش شرق ريف ديرالزور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الجمعة، هجومين على مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف دير الزور الشرقي.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة "قتل 10 عناصر على الأقل من قوات سوريا اليوم، في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش على موقع لـ(قسد) شرق قرية الكشمة قرب حقل نفط الكشمة شمال شرق مدينة "هجين" في ريف دير الزور الشرقي".

وأكد المصدر أن " مسلحي داعش الذين استغلوا الأحوال الجوية شنوا هجومين بعربات مفخخة وانغماسيين على مواقع (قسد) على أطراف مدينة "هجين" قتل خلاله أكثر من 15 عنصراً من (قسد) بينما لاذ عدد منهم بالفرار وتركوا نقاطهم بعد هجوم مسلحي داعش".