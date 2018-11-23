كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماي: بريطانيا لن تغير موقفها من السيادة على جبل طارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسوف يجتمع المجلس الأوروبي في بروكسل، يوم الأحد، المقبل للتصويت على الاتفاق من حيث المبدأ على "بريكست"، والإعلان السياسي المصاحب له، ولكن تم رفض الاتفاقية من قبل الحكومة الإسبانية بسبب الغموض في ما يتعلق بجبل طارق.
وفي ردها على سؤال أحد المواطنين البريطانيين حول جبل طارق، أجابت ماي: "موقفنا من جبل طارق وسيادته لم ولن تتغير، وهو احترام رغبات شعب جبل طارق".
وأضافت أنه خلال المفاوضات التي أجريت بشأن الانسحاب البريطاني، عملت لندن مع حكومة جبل طارق، وكذلك مع الحكومة الإسبانية "لوضع" تدابير تتعلق بجبل طارق.
ومن جانبها، أكدت الحكومة الإسبانية اليوم، أن أي قرار مستقبلي بشأن جبل طارق، يجب أن يحصل على موافقة إسبانيا أولاً، وأن ذلك "لا رجعة فيه".
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