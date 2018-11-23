كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: إجراءات جديدة لمواجهة "السترات الصفراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سعيه إلى أخذ زمام المبادرة بمجموعة جديدة من التدابير الاجتماعية، وذلك على هامش المظاهرات الكبيرة التي دعت إليها حركة "السترات الصفراء" غداً، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، وفقدان القوة الشرائية.

وأعلنت وسائل الإعلام المحلية، أن الرئيس سيقدم يوم الثلاثاء، المقبل مجموعة من المقترحات لجعل الانتقال البيئي غير مضر قدر الإمكان للمواطنين الأكثر ضعفاً في الامكانيات.

ولا تنوي الحكومة التراجع عن قرارها بزيادة قيمة الضرائب على المحروقات، والذي يعد ضمن استراتجيتها في التحول البيئي، لضمان أقل استهلاك للوقود الأحفوري.

وعلى الرغم من أن ماكرون لا يرغب في الرجوع خطوة للخلف في فكرته الخاصة بالحفاظ على الضرائب البيئية، فمن الممكن أن يقدم يوم الثلاثاء، مجموعة من المقترحات "العادلة والمساوية والديمقراطية"، وفقا للإليزيه، ولا يستبعد أيضاً عرضه مبادرة للنقاش مع "السترات الصفراء".