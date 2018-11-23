كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: إجراءات جديدة لمواجهة "السترات الصفراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولا تنوي الحكومة التراجع عن قرارها بزيادة قيمة الضرائب على المحروقات، والذي يعد ضمن استراتجيتها في التحول البيئي، لضمان أقل استهلاك للوقود الأحفوري.
وعلى الرغم من أن ماكرون لا يرغب في الرجوع خطوة للخلف في فكرته الخاصة بالحفاظ على الضرائب البيئية، فمن الممكن أن يقدم يوم الثلاثاء، مجموعة من المقترحات "العادلة والمساوية والديمقراطية"، وفقا للإليزيه، ولا يستبعد أيضاً عرضه مبادرة للنقاش مع "السترات الصفراء".
ووجهت الحكومة الفرنسية رسائل عديدة في الأيام الأخيرة بهدف الحد من غضب المتظاهرين وتهدئتهم، والذي يتواجد أغلبهم في المحافظات البعيدة عن الأماكن الأشهر، والأكثر حضارية في البلاد.
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