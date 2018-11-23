كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: فعالية اللجنة الدستورية السورية أهم من وضع المهل الزمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن مدى فعّالية اللجنة الدستورية في سوريا، أهم من موعد تشكيلها.

وقال لافروف، خلال مشاركته في منتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع في روما اليوم الجمعة، إن "فعّالية اللجنة الدستورية السورية أهم من وضع مهل زمنية غير واقعية لتشكيلها".

وحول التوافق مع إيران على السياسة في سوريا، قال لافروف: "لا أعتقد أنّه يوجد دولتين في العالم تتوافقان على كل شيء. لكننا نتفق على استقرار سوريا".