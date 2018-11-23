كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري: اغتيال ناشطيين سوريين بارزين في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن اثنين من الناشطين السوريين البارزين لمعارضتهم للجماعات المتشددة قتلا في محافظة إدلب الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من البلاد التي تمزقها الحرب.

وأضاف المرصد أن "مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على رائد الفارس وحمود جنيد بالقرب من منزل الأخير".

ووفقا للمرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له إن "الاثنين كانت إصاباتهما بالغة وتوفي الأخير في مستشفى كفرنبيل بإدلب".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان الفارس مديرا لإذاعة "فريش إف إم" الذي كان يبث إرساله من قرية كفرنبيل الواقعة تحت سيطرة المعارضة، وكان من أشد المنتقدين للنظام السوري وتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة.