كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري: اغتيال ناشطيين سوريين بارزين في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفقا للمرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له إن "الاثنين كانت إصاباتهما بالغة وتوفي الأخير في مستشفى كفرنبيل بإدلب".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وكان الفارس مديرا لإذاعة "فريش إف إم" الذي كان يبث إرساله من قرية كفرنبيل الواقعة تحت سيطرة المعارضة، وكان من أشد المنتقدين للنظام السوري وتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وكان جنيد رسام كاريكاتيري اعتاد العمل مع الفارس.
شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: اغتيال ناشطيين سوريين بارزين في إدلب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .