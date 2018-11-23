كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبرمان يعد بالإقامة في مستوطنات محاذية لغزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف أنه "سيشارك أيضاً كل أسبوع في مظاهرات سديروت، حتى تغيير الوضع الحالي، ووقف الخطر على المستوطنين من قطاع غزة".
وتابع أن "حكومة نتنياهو ستضخ المزيد من الوقود القطري إلى غزة، وستسمح الشهر القادم بدفع 15 مليون دولار، في حين تحاول حماس تنفيذ هجمات من الضفة الغربية، وهذا يدلل على أن التهدئة لا تشمل الضفة، فهذا أمر سخيف"، على حد تعبيره.
وقدم ليبرمان استقالته من الحكومة الإسرائيلية، وطالب بحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، في أعقاب موافقة إسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بعد جولة من التصعيد استمرت لأيام.
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