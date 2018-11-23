بنعطية خيار أليغري في مباراة يوفنتوس المقبلة

قال ماسيميليانو أليغري، مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، إنه يتجه للاعتماد على عميد الأسود في مباراة فريق “السيدة العجوز” وسبال،غداً السبت، لحساب الأسبوع 13 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

وأوضح المدرب، على هامش ندوة صحفية قبل ملاقاة سبال على أرضية “أليانز ستاديوم”، بأنه قد يشرك بنعطية بدلاً من كيلييني، خصوصاً وأن المدافع المغربي قدم مباريات كبيرة، خلال ظهوره الأخير مع المجموعة، وتحديداً بلقاء القمة أمام الغريم ميلان.