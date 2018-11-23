بنعطية خيار أليغري في مباراة يوفنتوس المقبلة

قال ماسيميليانو أليغري، مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، إنه يتجه للاعتماد على عميد الأسود في مباراة فريق “السيدة العجوز” وسبال،غداً السبت، لحساب الأسبوع 13 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.
وأوضح المدرب، على هامش ندوة صحفية قبل ملاقاة سبال على أرضية “أليانز ستاديوم”، بأنه قد يشرك بنعطية بدلاً من كيلييني، خصوصاً وأن المدافع المغربي قدم مباريات كبيرة، خلال ظهوره الأخير مع المجموعة، وتحديداً بلقاء القمة أمام الغريم ميلان.
وكان النجم المغربي قد عبر عن عدم رضاه من الوضعية التي يعيشها داخل الفريق، وبات مقتنعا بضرورة المغادرة، حيث لم يجري سوى 5 مباريات هذا الموسم بـ”الكالتشيو”، كما أنه لم يخض ولا مباراة واحدة في عصبة الأبطال الأوروبية.
وبات اللاعب المغربي يسيل لعاب 3 أندية أوروبية كبيرة، وترغب بشكل كبير في ضم اللاعب السابق لبايرن ميونخ الألماني، ويتعلق الأمر بميلان الإيطالي، والأرسنال، وبروسيا دورتموند الألماني.
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