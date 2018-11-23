محامون تونسيون يرفعون دعوى قضائية لمنع بن سلمان من زيارة بلادهم

قرر محامون تونسيون رفع دعوى قضائية لمنع ولي العهد السعودي، محمد بن سلممان، من زيارة بلادهم، وذلك بالتزامن مع جولة بدأها، أمس الخميس، لزيارة عدد من البلدان العربية، تضم الإمارات ومصر والبحرين، ويرتقب أن تشمل تونس والجزائر وموريتانيا.

وقالت مجموعة “الخمسين للدفاع عن الحريات”، اليوم الجمعة، إنها ستقرر رفع دعوى قضائية لمنع زيارة ولى العهد السعودي لبلادهم، بحسب وسائل إعلام عربية.

وكانت مواقع إخبارية قد أكدت أن بن سلمان سيصل إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل 27 نونبر 2018، قبل انتقاله إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين نهاية الشهر الجاري.

وتأتى زيارة بن سلمان فى الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتوجيه أصابع الاتهام، بشكل غير رسمي، إلى الأمير محمد بن سلمان بالمسؤولية عن جريمة قتله داخل القنصلية السعودية بتركيا.

وكان ولى العهد السعودي، قد وصل أمس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى أول زيارة رسمية له لعدد من البلاد العربية بعد أزمة مقتل الكاتب السعودى جمال خاشقجي.