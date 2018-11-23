بعد تألقه مع “الأسود”.. زياش في التشكيلة المثالية لـ”فيفا19″

اختارت “فيفا 19” اللاعب المغربي، حكيم زياش، نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، ضمن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع، وذلك بعد الأداء الكبير الذي بصم عليه رفقة “أسود الأطلس”، في المباراة الأخيرة التي جمعته بمنتخب الكاميرون، عن إقصائيا “كان”2019.

وتواجد زياش في التشكيلة الأحتياطية لنجوم هذا الأسبوع، الذي خصص للمباريات الودية، إلى جانب عدد من نجوم المستديرة، على غرار البلجيكي باتشوايي، نجم منتخب “الشياطين الحمر” وفريق فالنسيا الإسباني.

وقد عرفت التشكيلة الأساسية تواجد نجمان إفريقيان، هما المصري محمد صلاح، نجم “الفراعنة”، الذي وقع هدف الانتصار في مباراة تونس الأخيرة، والجزائري رياض محرز، الذي تألق هو الآخر بشكل لافت في مباراة “الخضر” أمام توغو، والتي انتهت لصالحهم بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

جدير ذكره، أن حكيم زياش، قاد المنتخب المغربي للانتصار على “الأسود غير المروضة”، بعد أن وقع هدفا الانتصار.