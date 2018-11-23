فرقة عسكرية خاصة من إسبانيا تدرب المغاربة على مواجهة الأزمات والكوارث

تخضع فرقة من القوات المسلحة الملكية لتدريبات خاصة، على مدى شهر نونبر الجاري، لتدريبات استثنائية حول تقنيات البحث والإنقاذ وتدبير حالات الطوارئ على يد فرقة إسبانية.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، أن فرقة عسكرية إسبانية، متخصصة في التدريب على مواجهة الأزمات والكوارث، أنشئت قبل 13 سنة، وصلت قبل أيام إلى مدينة القنيطرة، من أجل تدريب القوات المسلحة الملكية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الفرقة الإسبانية، وصلت إلى المغرب، وهي مكونة مما يقارب أربعين فردا، بالإضافة إلى آليات وثلاث سيارات مخصصة للإنقاذ، بالإضافة إلى كلبين متخصصين في المشاركة في عمليات الإنقاذ.

ووصلت الفرقة العسكرية الإسبانية، من أجل تكوين وحدة إنقاذ في القوات المسلحة الملكية، في إطار الشراكة الثانية بين المغرب وإسبانيا، حيث تحل هذه الفرقة للمرة الخامسة بالمغرب من أجل هذا التدريب حول تقنيات البحث والإنقاذ ومكافحة الحرائق والعمل مع وحدات الكلاب، كما سيعمل على تطوير وحدة تدريبية حول الطوارئ التكنولوجية والبيئية.