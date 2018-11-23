مدرب أبناء مجد الكروم: أسعى لقيادة الفريق نحو القمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق اتحاد أبناء مجد الكروم نتائج طيبة في مباراتيه الأخيرتين اللتين خاضهما ضمن دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ"، والتي ساهمت في اعتلاءه المركز الخامس بترتيب اللائحة.

وسيحل الفريق المجدلاوي بمباراته المقبلة ضيفا على الأخوة يركا في الأول من كانون الأول/ديسمبر الوشيك.

وبهذا الصدد، ذكر مدرب اتحاد أبناء مجد الكروم، حاتم كريّم، لـ"عرب 48"، أنني "في البداية أتوجه بالشكر لإدارة الفريق على منحي الثقة لقيادة تدريبه، وأنا سعيد بحصد النقاط الكاملة ناهيك عن الحفاظ على نظافة شباكنا منذ تولي زمام الأمور".

وأضاف أنني "مقرب جدا من اللاعبين وتجمعني بهم علاقة وطيدة وأنا أقدم لهم الدعم بقدر استطاعتي، الأمر الذي يحفزهم لتقديم كل ما بوسعهم من أجلي والفريق، وهذا بحد ذاته سر نجاح الفريق حتى الآن".

وتابع أن "الفريق بحاجة لتعزيز صفوفه بلاعبين آخرين أحدهما حارس مرمى والآخر مهاجم، وقد طلبت ذلك من الإدارة وأنا آمل أن تحقق ذلك خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن "هدفنا هو اللعب من مباراة لأخرى وأنا كلاعب سابق قبل أن أصبح مدرب أرغب التحديات وأريد أن أقود الفريق نحو القمة سيما وأنني أعتمد في خططي على أسلوب اللعب الهجومي والضغط على أرضية الملعب، وأقل ما يقال هو قيادة الفريق للانخراط في البلاي أوف العلوي".

وختم كريّم بالقول "من هنا أناشد الجماهير للعودة إلى المدرجات ودعم اللاعبين على أرضية الملعب، ونحن نأمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".