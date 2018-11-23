مدرب هـ. البعينة: الفريق يسير وفق الخطة المرسومة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينافس هبوعيل البعينة ضمن دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ"، وهو يحتل المركز الثاني بترتيب اللائحة برصيد 23 نقطة وهو يبتعد بفارق 3 نقاط عن المتصدر مكابي طمرة.

وسيحل هبوعيل البعينة بمباراته المقبلة ضيفا على النهضة الناصرة في الأول من كانون الأول/ديسمبر الوشيك.

وبهذا الصدد، قال مدرب الفريق، أسامة مريح، لـ"عرب 48"، إن "الفريق يسير بحسب الخطة المرسومة منذ بداية الموسم، بحيث أن هدفنا هو الانخراط بالقمة وإشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين صغار السن".

وأضاف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام فريق القاع النهضة الناصرة، ونحن ندرك بأن المباراة ستكون صعبة جدا، ومن ناحيتنا سنستعد لها بالشكل المطلوب على أمل تحقيق الفوز".

وتابع أننا "نلعب ضمن دوري صعب وأمام فرق قوية، وبدورنا نلعب من مباراة لأخرى وبحسب الخطة المرسومة، ولا يخفى على أحد بأنه لدينا النية بالصعود إلى الدرجة الأولى ولكن ليس بكل ثمن".

وأشار أنه "إلى جانب مدرب اللياقة البدنية فيصل مجدوب لا زال أمامنا الكثير من العمل من أجل تحسين مستوى الفريق وأداء اللاعبين، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق ذلك".

وختم مريح بالقول إنني "أكن كل الاحترام لجمهور هبوعيل البعينة الغيور على مصلحة الفريق، وقد بدأنا نلاحظ تكاثف أعدادهم في المباريات الأخيرة، وأنا آمل منهم الاستمرار في مرافقتنا ودعم اللاعبين".