منصات إعلام القوات المسلحة اليمنية تتعرض لقرصنة إلكترونية

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 9 دقائق - 6:05 مساءً, 23 نوفمبر 2018 م

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أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن تعرض منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي لعمليات قرصنة، متهما وقوف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران خلف ذلك الهجوم الإلكتروني.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان له اليوم (الجمعة) بأنه في تمام الساعة 8:05 من صباح اليوم الجمعة 23/11/2018م تعرضت صفحات المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على (فيس بوك، تويتر، يوتيوب) لعمليات قرصنة، بالإضافة إلى صفحة نائب مدير المركز المقدم صالح القطيبي، معلنا تعليق العمل في الصفحات المذكورة حتى إشعار آخر.

وأكد المركز بأنه يخلي مسؤوليته عن كل ما سينشر عبر تلك الصفحات ابتداءً من التاريخ المذكور، مجدداً تأكيده لأبناء الشعب اليمني والرأي العام المحلي والعالمي أن محاولات المليشيات الحوثية لإسكات صوت الحقيقة لن تثنيها عن مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع أبطال الجيش الوطني اليمني والمقاومة الباسلة حتى استعادة مؤسسات الدولة ودحر المليشيات الحوثية وأذنابها من كل شبر في اليمن.