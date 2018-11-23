إيران تحتجز قارب صيد سعوديا وتعتقل طاقمه



ذكرت وكالة أنباء ميزان الإيرانية، الجمعة، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز قارب صيد سعوديا وألقى القبض على طاقمه. الخليج 365/ بغدادذكرت وكالة أنباء ميزان الإيرانية، الجمعة، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز قارب صيد سعوديا وألقى القبض على طاقمه. وقال مسؤول بميناء بوشهر الإيراني للوكالة التي تغطي أنباء السلطة القضائية بالبلاد إن "سبب الاحتجاز ما زال قيد التحقيق". ولم يقدم المسؤول تفاصيل أخرى بشأن جنسية وعدد أفراد الطاقم المحتجزين.





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