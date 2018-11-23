انت الان تتابع فيلم MANTA RAY.. حينما تكون الإساءة جزاء الإحسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ م
في قرية ساحلية بـ"تايلاند"، حيث ابتلع البحر الآلاف من لاجئي الروهينجا (الأقلية المسلمة في ميانمار)، يجد صياد محلي رجلًا فاقد الوعي في الغابة، فيأخذه إلى منزله ويعالجه حتى تتحسن حالته، لكنه لا ينطق بكلمة، فيطلق الصياد عليه اسم "ثونجتشاي"، ويعامله بلطف، إلا أن الصياد يختفي في إحدى رحلات البحر، ليبدأ "ثونجتشاي" رويدًا رويدًا في الاستيلاء على حياة صديقه الصياد.. هذه قصة فيلم MANTA RAY المشارك في المسابقة الدولية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، والذي عرض اليوم علي المسرح الكبير بالأوبرا بحضور مخرجه Phuttiphong Aroonpheng .
وعقب عرض الفيلم، نظمت ندوة لمخرجه، تحدث فيها عن كواليس العمل، قائلًا إنه كتب 30% من سيناريو الفيلم، وترك الباقي لـ"الخيال"، معقبًا: "فعدد كبير من المشاهد التي رآها الجمهور لم تكن مكتوبة". وعن ظهور المسلمين في العمل، عقب: "الفيلم تدور أحداثه في جنوب تايلاند، وهناك الكثير من المسلمين، فأردت أن أنقل
وعقب عرض الفيلم، نظمت ندوة لمخرجه، تحدث فيها عن كواليس العمل، قائلًا إنه كتب 30% من سيناريو الفيلم، وترك الباقي لـ"الخيال"، معقبًا: "فعدد كبير من المشاهد التي رآها الجمهور لم تكن مكتوبة".
وعن ظهور المسلمين في العمل، عقب: "الفيلم تدور أحداثه في جنوب تايلاند، وهناك الكثير من المسلمين، فأردت أن أنقل حياة الشعب كما هي".
وبالنسبة لهوس بطل الفيلم بألعاب الزينة والإضاءات، وهل هذا الأمر له علاقة بعادات المنطقة التي يعيشون بها في تايلاند، أوضح أن هذا الأمر ليس له صلة بأي عادات، ولكنه وضع هذا الأمر من وحي خياله.
يذكر أن مهرجان القاهرة انطلقت فعالياته يوم 20 نوفمبر وتستمر حتى 29 من نفس الشهر، ويرأس الدورة الأربعون المنتج محمد حفظي.
شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم MANTA RAY.. حينما تكون الإساءة جزاء الإحسان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .