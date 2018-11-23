ماذا ننتظر في الجولة الـ13 من البريميرليج؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تنطلق الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا السبت، وتواجه فرق مانشستر سيتي، وليفربول، وتشيلسي اختبارات جديدة من أجل الحفاظ على سجلها خاليًا من الهزائم

تواجه فرق مانشستر سيتي، وليفربول، وتشيلسي اختبارات جديدة من أجل الحفاظ على سجلها خاليا من الهزائم، عندما تخوض مواجهات قوية في الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، الذي يُستأنف بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على وست هام، فيما يلعب ليفربول مع مضيفه واتفورد في نفس التوقيت يوم السبت، وسيكون الاختبار الأصعب من نصيب تشيلسي، حيث يواجه غدًا أيضا مضيفه توتنهام، صاحب المركز الرابع، الذي يبتعد عن الفريق الأزرق بفارق نقطة وحيدة.

ومن المنتظر أن يقيم بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الحالة البدنية لبرناردو سيلفا بعدما استبعد اللاعب من المنتخب البرتغالي بسبب إصابة عضلية، وإذا فشل اللاعب في اللحاق بالمباراة، يمكن لجوارديولا أن يعتمد على فابيان ديلف، الذي ظهر بشكل جيد مع المنتخب الإنجليزي يوم الأحد الماضي، أو إلكاي جوندوجان. وسيكون

ومن المنتظر أن يقيم بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الحالة البدنية لبرناردو سيلفا بعدما استبعد اللاعب من المنتخب البرتغالي بسبب إصابة عضلية، وإذا فشل اللاعب في اللحاق بالمباراة، يمكن لجوارديولا أن يعتمد على فابيان ديلف، الذي ظهر بشكل جيد مع المنتخب الإنجليزي يوم الأحد الماضي، أو إلكاي جوندوجان. وسيكون جوارديولا على علم بالتهديد، الذي يشكله فريق وست هام، وعلى وجه التحديد المهاجم ماركو أرناوتوفيتش، الذي سيكون جاهزا لمواجهة السبت رغم إصابته في الركبة. وارتبط اسم أرناوتوفيتش بالانتقال إلى صفوف أحد الأندية الإنجليزية التي تلعب في دوري أبطال أوروبا، لكن اللاعب النمساوي قال إنه يركز حاليًا على مساعدة فريقه. وقال أرناوتوفيتش لشبكة "سكاي سبورتس" منتصف هذا الأسبوع: "أركز على وست هام، ولدينا مباراة كبيرة أمام مانشستر سيتي السبت، أفكر فقط في هذه المباراة والمباريات التالية، وبغض النظر عما يجري مع وكيلي والأندية، فهذا ليس من عملي. عملي هو تقديم أداء جيد في الملعب، وهذا ما أريد القيام به". ويحتل ليفربول المركز الثاني بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي بعد بداية مذهلة للموسم، لكن المدرب يورجن كلوب قال إن الفريق بحاجة للعمل على الكثير من الأشياء. وقال في حفل عشاء مؤسسة ليفربول هذا الأسبوع: "يمكننا أن نتطور، يجب أن نتطور وسنفعل هذا، لكن بين أفضل أداء لنا في كرة القدم والآن، يجب أن نفوز بمباريات كرة القدم. هذه هي الحال وهذا ما فعلناه بالفعل، والعديد من الأشياء أفضل من العام الماضي.. الدفاع أفضل، الكرات الثابتة أفضل، نضجنا كثيرا في المباريات، إدارة الفريق أفضل. العديد من الأشياء أفضل". ويحل تشيلسي، صاحب المركز الثالث، ضيفا على توتنهام، علما بأن البلوز لم يتذوق طعم الهزيمة في الدوري حتى الآن، لكنه يخشى من تحقيق نتيجة سلبية أمام الفريق الذي يأتي خلفه في الترتيب مباشرة. ويتطلع فريق آرسنال، صاحب المركز الخامس، لاستغلال أي تعثر من الفرق صاحبة المراكز الأولى، عندما يحل ضيفا على بورنموث، صاحب المركز السادس، ويأمل إيدي هاو مدرب بورنموث أن يحصل جميع لاعبي الفريق على دفعة كبيرة بعد استدعاء المهاجم كالوم ويلسون للمنتخب الإنجليزي. وسجل ويلسون هدفًا في مباراته الدولية الأولى، وأصبح أول لاعب لبورنموث يسجل للمنتخب الإنجليزي، ويعتقد هاو أن اللاعبين الآخرين سيستفيدون من هذا، وقال لصحيفة "بورنموث إيكو": "إنه يجعل الجميع يعلمون أنهم متابعون وأن أداءهم في الدوري الممتاز يتم تقييمه من قبل أناس من البلاد، سواء أكانت إنجلترا أو دول أخرى، وأداء الفريق قوي هذا الموسم. هذا بالتأكيد ساعد كل شخص وسيستمر هذا طالما أن بإمكاننا النجاح. أتمنى، أن يحصل الجميع على الإلهام من استدعاء كالوم". ويبحث فريق فولهام، صاحب المركز الأخير، عن تحقيق فوز يرفع معنويات اللاعبين عندما يواجه فريق ساوثهامبتون، صاحب المركز الرابع من القاع يوم السبت، ويحل هيديرسفيلد، صاحب المركز قبل الأخير، ضيفا على ولفرهامبتون، بينما يلعب كارديف مع إيفرتون، وفي بقية مباريات هذه الجولة، يلتقي مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، وبرايتون مع ليستر سيتي، ونيوكاسل مع بيرنلي.

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