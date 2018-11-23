الان تتابع اليمن.. مصرع القيادي الحوثي محمد أبو خرفشة وعدد من الميليشيات بمحور حرض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أكدت وسائل إعلام يمنية، اليوم الجمعة، مصرع القيادي في الميليشيات الحوثية، محمد عبدالله عبدالله أبوخرفشة.

وقالت إن القيادي الحوثي قتل برفقة العشرات من الميليشيات في غارة جوية لطيران التحالف بمحور حرض.