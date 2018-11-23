الان تتابع اليمن يؤكد تأييده للقرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: أكدت الجمهورية اليمنية، اليوم، تأييدها للقرار الأمريكي الخاص بإنهاء المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني .

وقال سفير اليمني في فيينا، هيثم شجاع الدين : إن موقف بلاده هذا جاء إدراكًا منها بأن هذا الاتفاق ساهم من خلال المكاسب المالية التي جنتها إيران في العبث بأمن دول المنطقة في الشرق الأوسط .

وأشار وفق ما أوردته ” وكالة الأنباء اليمنية “، خلال كلمته أمام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أن إيران تعمل على التدخل في الشؤون الداخلية لليمن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومه من قبلها .

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