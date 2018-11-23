الدكالي يطلق من “ضاية عوا” برنامجا لرعاية المتضرين من موجات البرد- صور وفيديو

أعطى أنس الدكالي، وزير الصحة، صباح اليوم الجمعة، بضاية عوا بإقليم إفران، الانطلاقة الميدانية لبرنامج رعاية، الموجهة لفائدة ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والتساقطات الثلجية.

وتهم عملية “رعاية”، 28 إقليما منتميا إلى سبع جهات، ويهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من موجات البرد.

وتشمل عملية “رعاية 2018-2019” الفترة الممتدة من 15 نونبر 2018 إلى غاية 30 مارس 2019.

وتهدف العملية إلى ضمان استجابة ملائمة لحاجيات ساكنة المناطق المعزولة بالوسط القروي والمتضررة بفعل موجات البرد والتساقطات الثلجية عبر توفير خدمات صحية للقرب.

وتهدف الوزارة إلى إنجاز 4248 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة، وتنظيم 163 قافلة طبية متخصصة للاستجابة للحاجيات المرصودة من الخدمات الطبية العلاجية.

وقال أنس الدكالي، وزير الصحة، في تصريح صحافي بالمناسبة، إنه سيتم تعبئة غلاف مالي قدره 5 ملايين درهم كميزانية استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة، تخصص للأدوية والمواد الصحية.

وعلى مستوى الجهة، سيتم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي ستعطى بالمجان لفائدة المرضى والمصابين، بحسب الوصفات الطبية، حيث تمت تعبئة ميزانية إضافية للأدوية تقدر بمليون و560 ألف درهما.

كما تمت تعبئة 20 وحدة طبية متنقلة بالجهة، و87 سيارة إسعاف، من بينها سيارات إسعاف SAMU مجهزة بوسائل الإنعاش، ومروحية طبية لاستخدامها عند الحاجة.