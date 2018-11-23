غضب جماهيري رجاوي بسبب عشب “دونور” و”كازا إفانت” “تلتزم الصمت” – صور

تداول عدد كبير من أنصار فريق الرجاء البيضاوي، صورا وفيديوهات توثق للضرر الكبير الذي لحق بأرضية ملعب محمد الخامس، بعد المباراة التي أجريت على عشبه، عشية أمس الخميس، بين الوداد البيضاوي ويوسفية برشيد، عن مؤجل الجولة الثانية من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وعبر أنصار الفريق الأخضر، عن غضبهم الكبير من إدارة المركب وشركة “كازا إفانت”، التي سمحت للوداد البيضاوي بإجراء هذه المباراة على أرضية ميدان “محمد الخامس”، وذلك بعد أن رفضت في وقت سابق السماح للرجاء بلعب مباراته المؤجلة بالملعب، ما دفعه لاستقبال الكوكب المراكشي بملعب “الأب جيغو” بنفس المدينة.

وتخشى جماهير الرجاء البيضاوي، وكل مكونات النادي، أن تؤثر حالة أرضية الملعب، على أداء الفريق، في المباراة المهمة القادمة، والتي ستجمعه بعد غد الأحد، بفيتا كلوب الكونغولي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، خاصة وأن الفريق الأخضر يعتمد على الكرات الأرضية القصيرة، التي تحتاج لأرضية من المستوى العالي.

مخاوف اللاعبين والجاهير، تزايدت أيضا مع التساقطات المطرية الأخيرة، والتي قد تزيد من الضرر الذي لحق بالعشب، وقد تحوله لأوحال ستعيق اللاعبين على لعب الكرة الجميلة التي يجيدونها.

وربط “اليوم24″، صباح اليوم الجمعة، الاتصال بشركة “كازا إفانت” وإدارة المركب، من أجل معرفة مدى حجم الضرر الذي لحق بالعشب قبل يومين من موعد النزال، غير أنهما رفضا الإدلاء بأي تصريحات في هذا الموضوع.

وتسابق الشركة المكلفة بصيانة الملعب الزمن من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه، و”ترقيع” الحفر والأضرار التي خلفتها مباراة الوداد ويوسفية برشيد، حتى يكون جاهزا لمباراة النهائي، التي يسعى من خلالها الفريق الأخضر لحمل هذه الكأس القارية للمرة الثانية في تاريخه.