ألمانيا: انكماشُ الاقتصاد للمرة الأولى منذ 2015

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انكمش الاقتصاد الاقتصاد الألماني، خلال الربع الثالث من العام الجاري، للمرة الأولى على أساس فصلي منذ الربع الأول في عام 2015، ما يطرح تساؤلات حول أكبر وأقوى اقتصاد في أوروبا.

وكشفت معطيات رسمية أصدرها مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني في بيان صادر اليوم الجمعة، أن نمو الاقتصاد الألماني توقف في الربع الثالث من العام الجاري، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا إلى 0.2 بالمائة في الربع الثالث من 2018، مقابل 0.5 % في الربع الثاني، و0.4 % في الربع الأول.

وبحسب المعطيات التي أوردها البيان، فإن انكماش الاقتصاد الألماني خلال الفترة الواقعة بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر، يعود إلى تراجع صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.9 بالمائة، وارتفاع الواردات بنسبة 1.3 بالمائة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل بألمانيا، على أساس سنوي، بنسبة 1.1 بالمائة في الربع الثالث 2018، بعد نمو 2.3 بالمائة في الربع الثاني، و1.4 بالمائة في الربع الأول.