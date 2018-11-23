غزة: 12 مصابًا برصاص الاحتلال في جمعة "المقاومة توحدنا وتنتصر"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 12 متظاهرًا فلسطينيًا، اليوم الجمعة، بقمع قوات الاحتلال الإسرائيليّ لفعاليات الجمعة الخامسة والثلاثين من مسيرات العودة، التي حملت اليوم اسم جمعة "المقاومة توحّدنا وتنتصر".
وشارك آلاف الغزيين في الفعاليّات عبر التجمّع في مخيّمات العودة عند الجدار الأمني الفاصل بين قطاع غزّة وسائر فلسطين.
وأكّدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في بيان، مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها، وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن، ولحماية حق العودة، ورفع الحصار، وكسره عن قطاع غزة.
وشددت الهيئة على "التمسّك بحق الشعب الفلسطيني الثابت في القدس عاصمة فلسطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وأشارت إلى أن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرةً، حتى نهاية يوم الجمعة الساعة الرابعة والنصف مساءً.
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