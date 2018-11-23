انت الان تتابع السيسي يتفقد مشروع أنفاق السويس والعاصمة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠١ م

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، تطورات الأعمال في مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، وكذلك المراحل الإنشائية بالعاصمة الادارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وكانت البداية عندما أمر الرئيس بتنفيذ تلك الأنفاق بأموال وأيدي وسواعد المصريين فتم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع 4 شركات وطنية مصرية لتنفيذ كافة الأعمال (بتروجيت وكونكورد بأنفاق شمال الإسماعيلية – المقاولون العرب وأوراسكوم بأنفاق جنوب بورسعيد.

وجاء قرار الرئيس بإنشاء أنفاق السيارات أسفل قناة السويس بكل من شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد لتكون شرايين حياة جديدة لتسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء. اقرأ أيضًا: أنفاق قناة السويس.. شرايين الحياة وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدراسة ومقارنة مواصفات جميع ماكينات حفر الأنفاق المستخدمة