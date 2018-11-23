انت الان تتابع نيكول كيدمان عن زواجها من توم كروز: لم يكن سهلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ م

تحدثت النجمة العالمية نيكول كيدمان، وللمرّة الأولى، عن زواجها السابق من النجم العالمي توم كروز، حيث أشارت في تصريحات لمجلة Variety إلى أنها انتقلت للعيش في هوليوود بعد أن ارتبطت بـ "توم كروز"، معقبة بأن الزواج في حياة المشاهير ليس بالأمر السهل، وتابعت: "في الوقت الماضي لم يكن هناك مواقع تواصل اجتماعي أو مصورو باباراتزي كما هو متاح حاليًا، فلم يبد الأمر ممتعًا على الإطلاق حينها".. نيكول كيدمان تزوجت من توم كروز في عام 1990، وكانت حينها في الـ23 من عمرها واتفقا على تبني طفلتين، إيزابيلا وكونور، فدام زواجهما 11 عامًا حتى انفصلا في نهاية المطاف.

وعن مشاريعها السينمائية، تحدثت كيدمان عن مشاركتها بثلاثة أعمال سينمائية هذا العام، منها فيلم الدراما "Boy Erased" الذي تم عرضه تجارياً مطلع شهر نوفمبر الجاري، وعن كون الدور مرتبطا بها نفسياً كونها تجسد شخصية أم تعمل كواعظة مسيحية تحاول مساعدة ابنها، وفيلم "Destroyer"، الذي تجسد خلاله شخصية "محققة" تسعي