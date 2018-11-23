انت الان تتابع يورجين كلوب يهاجم أجيري بسبب محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٤٣ م

ردّ مدرب ليفربول يورجين كلوب على التصريحات التي أدلى بها مدرب المنتخب الوطني خافيير أجيري، التي طالب من خلالها محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول في حال لم يحقق الريدز أي ألقاب في خلال موسمين، وقال كلوب ردًا على تلك التصريحات: "يمكنني القول إن أجيري ينبغي عليه الرحيل عن تدريب منتخب مصر في حال لم يحقق أي ألقاب في العامين المقبلين، حقيقة لا أعرف لماذا يتحدث بعض الأشخاض بتلك الأمور، أنا لا أتفق مع ما يقوله، لكننا نعيش في عالم حر، وبإمكان أي شخص قول ما يحلو له".

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول صيف العام الماضي محققًا منذ ذلك الحين نجاحات مبهرة مع الفريق الإنجليزي. وسجل صلاح 44 هدفًا الموسم الماضي، وقاد ليفربول لإنهاء الموسم بين الأربعة الكبار في البريميريليج والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره الريدز أمام ريال مدريد. كما توج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي