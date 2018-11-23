يورجين كلوب يهاجم أجيري بسبب محمد صلاح

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٤٣ م
ردّ مدرب ليفربول يورجين كلوب على التصريحات التي أدلى بها مدرب المنتخب الوطني خافيير أجيري، التي طالب من خلالها محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول في حال لم يحقق الريدز أي ألقاب في خلال موسمين، وقال كلوب ردًا على تلك التصريحات: "يمكنني القول إن أجيري ينبغي عليه الرحيل عن تدريب منتخب مصر في حال لم يحقق أي ألقاب في العامين المقبلين، حقيقة لا أعرف لماذا يتحدث بعض الأشخاض بتلك الأمور، أنا لا أتفق مع ما يقوله، لكننا نعيش في عالم حر، وبإمكان أي شخص قول ما يحلو له".
وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول صيف العام الماضي محققًا منذ ذلك الحين نجاحات مبهرة مع الفريق الإنجليزي. وسجل صلاح 44 هدفًا الموسم الماضي، وقاد ليفربول لإنهاء الموسم بين الأربعة الكبار في البريميريليج والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره الريدز أمام ريال مدريد. كما توج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي
وسجل صلاح 44 هدفًا الموسم الماضي، وقاد ليفربول لإنهاء الموسم بين الأربعة الكبار في البريميريليج والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره الريدز أمام ريال مدريد.
كما توج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة من رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد ورابطة البريميرليج.
يذكر أن أجيري قال في تصريحات لقناة "أون سبورت" إن صلاح ربما يغادر ليفربول في غضون موسم أو موسمين إذا لم يتوج بالألقاب، مشيرًا إلى أن يورجين كلوب يدرك هذا الأمر جيدًا، وبالتالي يعمل جاهدًا للتتويج بالألقاب للاحتفاظ بخدمات نجم المنتخب الوطني.
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