انت الان تتابع "البلاك فرايداي" حقيقة أم وهم؟.. إليكِ هذه النصائح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أوكازيون الجمعة السوداء الذي يقام في آخر جمعة من شهر نوفمبر كل عام، حيث تعرض المتاجر منتجاتها بأسعار مخفضة لتشجيع الشراء وزيادة حركة البيع لديها.

إنه اليوم المنتظر، البلاك فرايداي، تدعو البراندات ومحال الملابس والأجهزة والأحذية للتخفيضات والعروض المتاحة في آخر جمعة من شهر نوفمبر، وفور استيقاظك اليوم تحضرين الفطار سريعا، وتذهبين إلى المكان الذي تختاريه لرؤية العروض المتاحة وما أنتِ في حاجة إلى شرائه، ولكن قبل قيامك بذلك عزيزتي، هناك بعض النصائح التي عليكِ اتباعها لاستغلال هذه الفرصة جيدا، قد تعرفين بعضها من قبل وأخرى ستعرفينها لأول مرة خلال السطور القادمة حسبما ذكرها موقع Clarks Shoes online.

1- بطاقات الهدايا بأسعار مخفضة بعض الأماكن تتيح بطاقات الهدايا بأسعار مخفضة، لذا قبل التسوق ابحثي عن هذه البطاقات على المواقع المعروفة، كما يمكن العثور عليها لدى تجار التجزئة. 2- تحديد أولويات قائمة التسوق عند إعداد قائمة بالعناصر التي تحتاجين إلى شرائها، أدرجيها أولاً حسب المتجر ثم حسب ترتيب

1- بطاقات الهدايا بأسعار مخفضة بعض الأماكن تتيح بطاقات الهدايا بأسعار مخفضة، لذا قبل التسوق ابحثي عن هذه البطاقات على المواقع المعروفة، كما يمكن العثور عليها لدى تجار التجزئة. 2- تحديد أولويات قائمة التسوق

عند إعداد قائمة بالعناصر التي تحتاجين إلى شرائها، أدرجيها أولاً حسب المتجر ثم حسب ترتيب الأهمية، وذلك لشراء الأهم فالمهم، وإذا حدث ولم تكفي ميزانيتك، إذن فأنتِ اشتريتي ما تحتاجينه بالفعل. 3- لديك خطة احتياطية

بالطبع في هذا اليوم، جميع الأماكن تكون مزدحمة، وفي بعض الحالات لن تجدين ما تبحثين عنه، ولهذا أنتِ في حاجة إلى وضع بديل جيد يفي بالغرض ويساعدك. 4- التسوق مع صديق

ليس هناك أكثر متعة من التسوق مع شخص تحبه، كما يمكن أن يكون مفيدا للغاية! خاصة إذا كانت قائمتك تحتوي على العديد من العناصر التي تحتاجينها، حيث يمكنك تقسيم المهام مع صديقتك لسرعة الشراء وعدم نسيان أي منتج. 5- اتركِ الاطفال في المنزل

بالطبع يحب الأطفال هذا النوع من التسوق، لكن خلال البلاك فرايداي ليس خيارا جيدا، فالأماكن مزدحمة، والوقوف في طوابير صعبا، هذا يشعرهم بالممل وقد يتوه أحد أطفالك منكِ، لذا استمتعي بيومك بدونهم لشراء المتطلبات سريعا. 6- التحقق من السعر

عند التسوق يجب التحقق من الأسعار في جميع المحلات لمعرفة الأقل تكلفة، وأسهل طريقة للقيام بذلك استخدام موقع أمازون، حيث يحتوي تطبيقهم على ميزة تسمح لك بمسح الباركود الخاص بالمنتجات الموجودة في المتجر والتأكد من سعرها. 7- خطة رحلة التسوق

بمجرد أن تصبح قائمتك جاهزة، حددي المتاجر التي ستحتاجين إلى زيارتها أولاً، سواء أنها الأقرب أو تفضلين المنتجات الموجودة بها، أو "سمعتها سبقاها" مثلما يُقال. 8- التسوق قبل الجمعة

في بعض الأحيان، لا تكون أسعار البلاك فرايداي هي أقل سعر دائمًا، يمكنك زيارة المحلات قبلها ومعرفة ما إذا كان السعر المذكور هو نفسه أم لا. 9- اخرج مبكرا

هذا يعني القليل من النوم، ولكن كلما أسرعت في الوصول إلى أماكن الشراء ، كلما زاد احتمال العثور على العناصر التي تريدنها، لذا خططي للاستيقاظ مبكرا للحصول على العناصر الموجودة في قائمتك.

10- اتبعي الميزانية حتى قبل أن تقومين بإعداد قائمة المشتريات، تحتاجين إلى معرفة ميزانيتك، وبمجرد القيام بذلك، احصلي على المال واتركي بطاقات الائتمان في المنزل، فهذا يساعدك على التفكير أكثر في كل عملية شراء والتقليل من التسوق الدافع إذا كان لديك نقود، وبهذا لا توجد طريقة يمكنك بها زيادة الإنفاق لأنك لا تملكين المال اللازم للقيام بذلك. 11- استخدمي أكياس التسوق بدلاً من العربة

من الصعب استخدام العربات في أماكن الازدحام في هذا اليوم، لذا من الأفضل انتزاع بضع أكياس التسوق التي يمكن إعادة استخدامها وأخذها معك للتسوق بدلاً من ذلك، فهذا الأمر أسهل بكثير من العربة.



إذن اتبعي النصائح السابق ذكرها، قبل ذهابك اليوم، ولا تفوتي الفرصة فبعض العروض حقيقية، وليس كما يقال أن أغلبها نصب على الزبائن.

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