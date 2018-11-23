انت الان تتابع الدلالات التاريخية لأشهر هدايا الزعماء في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تعد الهدايا الرسمية للزعماء والرؤساء الضيوف، من أهم وسائل التعبير عن التقدير والاهتمام، كما أنها في الغالب تكون متصلة بالعديد من القصص التاريخية.

باتت الزيارات الرسمية للرؤساء والزعماء، واحدة من أهم الوسائل والطرق التي تُمكنهم من تحقيق نجاحات كبيرة على المستوى السياسي، لا سيما في أعقاب توتر العلاقات بين البلدان، ولذلك هي تحمل أهمية كبيرة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية. ولا شك أن الزيارات الرسمية للرؤساء عادة ما يصحبها هدايا خاصة، التي قد تحمل قيمة كبيرة للبلد، الذي يعطيها للرئيس أو المسؤول الضيف، ومن هناك تستطيع التعبير عن كامل اعتزازها بشخصه وجهوده، خاصة أن تلك الهدايا غالبًا ما تكون ذات أصول وقيمة تاريخية كبيرة.

عصار الماوري تعد واحدة من أهم الهدايا التاريخية في نيوزيلندا، وقدمتها إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2011، تعبيرًا عن تقديرها لجهوده والعلاقات الثنائية التي تجمعها بالولايات المتحدة. إحداها للقذافي.. سيارات الرؤساء الخارقة في العالم سلاح الماوري هو أحد البقايا التاريخية من الحضارة السابقة

عصار الماوري تعد واحدة من أهم الهدايا التاريخية في نيوزيلندا، وقدمتها إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2011، تعبيرًا عن تقديرها لجهوده والعلاقات الثنائية التي تجمعها بالولايات المتحدة. إحداها للقذافي.. سيارات الرؤساء الخارقة في العالم سلاح الماوري هو أحد البقايا التاريخية من الحضارة السابقة في نيوزيلندا، حيث كان في السابق أحد أهم وسائل الدفاع عن النفس على المستوى الشعبي، وظل يتطور ويكتسب مكانة تاريخية مرموقة، إلى أن بات أحد الهدايا الرسمية التاريخية في البلاد. وحرصت البلاد على تطويره بتزيينه بالأحجار الكريمة والعديد من المجوهرات المضيئة، التي تزيد من قيمته المادية كهدية رمزية للرؤساء والزعماء الضيوف. تقويم الأزتيك تقويم الأزتيك واحدة من الهدايا الكلاسيكية والتاريخية في المكسيك، التي تحرص الحكومات على جعلها إحدى الوسائل الرسمية والأساسية للتعبير عن التقدير والاهتمام للزعماء والرؤساء الضيوف. ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن أوباما حصل على لوحة تقويم الأزتيك عام 2012 خلال زيارته للمكسيك، وهو النظام الذي تم ترتيب الشهور والسنوات وفقًا له عند شعوب أمريكا الوسطى والشمالية، وذلك في العصور ما قبل كولومبوس، وهو بطبيعة الحال يحمل الكثير من القيم التاريخية للبلاد. أحدها كان فندقا.. قصور رئاسية تحكي تاريخ الشعوب السيف الذهبي السعودي السيف الذهبي السعودي اعتادت المملكة العربية السعودية تقديم هدايا ثمينة وباهظة للرؤساء والزعماء الضيوف الذين يزورون البلاد بشكل مستمر، إلا أن كرم الرياض لم يكن فقط عند استقبال ضيوفهم، بل إنهم اصطحبوا الهدايا الثمينة أثناء زياراتهم الخارجية. "السيف الذهبي" هو أحد أهم الهدايا الرمزية التاريخية في السعودية، حيث منح الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، إلى البابا بنديكتوس بابا الفاتيكان الراحل، كما اصطحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هدية مشابهة خلال زيارته لليابان العام الماضي. الكلاشنكوف الروسي الكلاشنكوف الروسي يحرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على منح ضيوفه دومًا سلاح "الكلاشنكوف" الشهير، الذي يعد أحد أهم الصناعات العسكرية الروسية عبر التاريخ. "الكلاشنكوف" الذي لا يزال أهم البنادق الآلية على مستوى العالم، احتفظ بمكانة كبيرة على كل المستويات خلال العقود السابقة، وهو ما جعله إحدى الهدايا الرئيسية القومية للرئيس بوتين. أحدهم احترف الكرة.. الميول الرياضية لزعماء العالم وفسّرت بعض وسائل الإعلام الروسية والأمريكية، رغبة بوتين المستمرة في إهداء الزعماء هذا السلاح التاريخي، بأنه يسعى للتذكير دومًا بالقدرات العسكرية الروسية، التي تعد أهم الصناعات الاقتصادية في البلاد على مدى عقود طويلة. قلادة النيل قلادة النيل تعد قلادة النيل العظمى أسمى مستويات التكريم في مصر، التي تمنحها الدولة للأشخاص ذات الإسهامات الكبرى في حياة الشعب المصري، أو تكريمًا لضيوف البلاد من الرؤساء والزعماء الأجانب. وبخلاف القامات والعلماء والمشاهير الذين حصلوا على قلادة النيل داخل مصر، أبرزهم نجيب محفوظ وأحمد زويل، فإن مصر جعلت قلادة النيل أيضًا واحدة من أهم هداياها الرسمية، حيث تم منحها لعدد غير قليل من الزعماء والضيوف السياسيين، من بينهم الملكة إليزابيث الثانية عام 1975، والملك سلمان 2016، وحمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وسعود بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية عام 1954 وغيرهم.

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