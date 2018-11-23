انت الان تتابع جثة شاب تُعطل قطار «الزقازيق - طنطا» ساعة ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام الشاذلي ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٠ م

تعطل القادم من الزقازيق إلى طنطا أكثر من ساعة ونصف بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، لرفع أشلاء شاب دهسه قطار أدى إلى تناثر أشلائه وعظامه على قضبان السكة الحديد، وتم إيقاف القطار لحين رفع الأشلاء، واستأنف رحلته مرة أخرى، وكان القطار قد دهس شابا على القضبان وتناثرت أشلاء الجثة على القضبان، وتم إيقاف القطار التالى له القادم من الزقازيق إلى طنطا، وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة الأشلاء، وتم رفعها بواسطة رجال الإسعاف، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

كشفت النشرة المعلوماتية الصادرة في يوليو الماضي، عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد حوادث القطارات في يونيو الماضي حيث سجلت 168 حادثا مقابل 116 حادثا في نفس التوقيت عام 2017، وسجل الحوادث في مايو الماضي 189 حادثة مقابل 159 حادث في مايو 2017. وكانت بيانات الجهاز أظهرت، أن إجمالي عدد