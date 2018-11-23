حادثة خاشقجي تصبح سؤال رئيسي في إختبار للقانون بالكويت .. صورة

تداول ناشطون ورقة أسئلة أختبار في مادة قانون الجزاء الخاص بكلية الحقوق بجامعة الكويت .
ويظهر في الورقة، سؤال حول حادثة مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في أكتوبر الماضية .
وتناول معد السؤال الحادثة بكل حيادية بعيداً عن التسريبات والشائعات التي أطلقته وتطلقها وسائل الإعلام التركية والقطرية، وتستهدف فيها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان .
واشاد النشطاء بطريقة تناول السؤال التي لم تذكر خاشقجي صراحة ولكن ذكرت أسمه الأول وتناولت الحادثة كجريمة جنائية تطلب تحديد الركن المعنوي والمادي لها
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